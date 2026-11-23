Фото: Omskinform.ru

В этом году главная сцена проекта «Зимний Любинский» разместится на улице Музейной, рядом с курантами. Там же установят экран и проведут основную праздничную программу, рассказал в интервью порталу Om1.ru зампред правительства региона Иван Колесник.

Самую большую городскую елку планируют поставить в Омской крепости. Это пространство станет дополнительным для «Зимнего Любинского» – одного из центральных мест зимнего отдыха.

Часть новогодних мероприятий перенесут в крепость после того, как на Любинском проспекте закончится пешеходный режим. Когда улицу Ленина снова откроют для машин, основные события переедут туда: в крепости появится сцена, а при подходящей погоде оборудуют каток.

– Задача организаторов – чтобы праздничная жизнь в центре города не заканчивалась сразу после открытия движения транспорта, – отметил Колесник.

Организаторы рассчитывают продолжить программу и после Нового года – в период подготовки к Старому Новому году.

Ранее сообщалось, что в Омске приступили к установке сцены – центральной площадки «Зимнего Любинского»: по сложившейся традиции конструкция разместилась на перекрестке улиц Ленина и Музейной.