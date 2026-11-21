Фото: www.artistactor.ru

Сотрудники Омского музыкально-педагогического колледжа всячески пытаются забыть скандал с уже бывшим сотрудником учебного заведения, народным артистом РФ Александром Гончаруком. Напомним, что ранее сразу несколько выпускниц заведения обвинили его в сексуальных домогательствах. Проверку этих сведений сейчас ведет Следственный комитет РФ.

Как только скандал вышел на федеральный уровень, Гончарук уволился из колледжа. По словам одного из сотрудников учреждения, он сделал это, когда в заведении «никого не было».

– Этот человек написал заявление сам. Пришел, когда здесь никого не было, написал, больше его никто не видел, – приводит слова работника колледжа портал «Город55».

У руководства колледжа Гончарук был на прекрасном счету, являлся мастером сразу двух курсов. Сотрудники учебного заведения в шоке от произошедшего.

– Мы все в шоке. Как такое могло произойти? Мы не понимаем, – признает работник колледжа. – Все кабинеты под видеокамерами, ведь наверняка кто-то что-то должен был заметить.

При этом в учебном заведении подчеркивают, что никаких обращений на тему домогательств преподавателей руководство колледжа не получало. Если бы они были, этому бы дали ход. Возникшую ситуацию в учебном заведении называют абсолютно загадочной.

На этой неделе в колледже побывали представители всех структур, которые сейчас ведут проверки по поводу обвинений Гончарука в домогательствах. Результаты этих проверок пока не оглашались в публичном поле, о возбуждении уголовного дела неизвестно.