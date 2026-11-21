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Народный артист РФ Андрис Лиепа, который в октябре возглавил балетную часть Омского государственного музыкального театра, вместе с директором театра Ильей Киргинцевым и ассистентом Андреем Баталовым побывал в Воскресенском соборе. Там отслужили молебен по случаю начала нового дела – подготовки к премьере балета «Корсар», которая состоится в марте 2027 года.

– Мы сегодня пошли в Воскресенский собор и отслужили молебен перед началом нового дела. Потому что мы сейчас наметили новый спектакль, который будем делать в нашем театре. Это будет балет «Корсар», – сказал Лиепа в интервью Первому городскому телеканалу. – Я всегда отношусь к этому очень серьезно, поэтому отслужили молебен у отца Олега Цветкова. Он нас принял очень радушно, показал храм и замечательный музей, который находится там.

Лиепа также добавил, что многие «приревновали» его выбор в пользу работы в Омске. Народный артист РФ назвал это «нормальной, естественной работой», отметив, что будет пытаться сделать в Музтеатре «что-то интересное, необычное».

Воскресенский военный собор является старейшим каменным храмом в Омске. Он был восстановлен к 300-летнему юбилею города в 2016 году.