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В региональном МЧС рассказали подробности пожара в частном секторе на Московке, который произошел сегодня утром. Как сообщили «Омск-информу» в ведомстве, сигнал о возгорании на улице 4-й Станционной поступил в 7:39.

Когда первые расчеты приехали на место, частный дом уже полыхал на площади 30 квадратных метров.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом на площади 30 квадратных метров. Самостоятельно из дома эвакуировались 3 человека. Пострадавших нет, – уточнили в ГУ МЧС России по Омской области.

Справиться с огнем удалось меньше чем за сорок минут: в 8:16 пламя локализовали, а спустя две минуты открытое горение ликвидировали. На месте работали 18 сотрудников МЧС. Причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что с января 2026 года в Омской области зарегистрировали 73 пожара, причиной которых стала неосторожность при курении. Жертвами этих возгораний стали 23 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали.

Подобные случаи составляют 26 % от всех смертей на пожарах в регионе. Спасатели подчеркивают, что особую угрозу создает курение в квартире после употребления спиртного.

Один из трагических инцидентов случился в октябре в Омске на улице Краснопресненской. В квартире девятиэтажки погибли 74-летний владелец жилья и его 71-летняя гостья, еще 12 жильцов дома выбрались на улицу самостоятельно. Среди возможных причин пожара специалисты рассматривают курение в постели.