Фото: Анна Крупко

В главном корпусе ОмГТУ на проспекте Мира, 11 пройдут пожарно-тактические учения. Дату уже назначили – 23 ноября. В них задействуют 153 специалиста пожарно-спасательных подразделений и 18 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе вуза.

По легенде, в 10:00 на сцене актового зала на втором этаже начнется возгорание. Причиной условного пожара станет аварийный режим работы электрооборудования. Огонь будет сопровождаться сильным задымлением и высокой температурой, а пламя может перекинуться на соседние помещения.

После сообщения о происшествии на место прибудут пожарно-спасательные подразделения и профильные службы. Сотрудники и студенты должны будут покинуть здание.

Главная цель учений – проверить готовность подразделений к ликвидации возгораний и аварийно-спасательным работам, а также оценить навыки руководящего состава при тушении пожаров.