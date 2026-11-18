Фото: пресс-служба прокуратуры

В Омске бывший сожитель спалил вещи хозяйки и снимал пожар на видео. 44-летний мужчина приехал в город на заработки и жил у 45-летней хозяйки квартиры на улице Карело-Финской в Ленинском округе. В минувшие выходные женщина вернулась с работы в 23:00 и застала сожителя пьяным. Она решила расстаться, потребовала освободить жилье, забрала ключи и ушла к матери.

Вскоре соседка сообщила ей о пожаре в квартире. По версии следствия, мужчина открыл дверь запасными ключами, поджег вещи в шкафу газовой горелкой и принялся снимать происходящее на видео. Из квартиры он не уходил: пил алкоголь и наблюдал за огнем. На улицу мужчина выбежал, только когда начал задыхаться от дыма, – там его и задержали сотрудники полиции, сообщили в полиции Омской области.

Пожар уничтожил значительную часть имущества, ущерб собственница оценила в 250 тыс. рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Вину его пока не установил суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.