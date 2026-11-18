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В минувшие выходные сотрудники кофейни «Достоевский» на улице Спартаковской обнаружили разбитое стекло входной двери и обратились в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску. Информация об инциденте появилась в социальных сетях, а подробности происшествия сообщили в полиции.

Прибывшие на место участковые уполномоченные провели проверку и установили личность предполагаемого нарушителя. Молодого человека задержали по месту жительства в Центральном округе. Как выяснилось, накануне он выпивал в баре на улице Ленина, где случайно встретил бывшую подругу, и между ними вспыхнула ссора.

21-летний омич пояснил, что накануне произошедшего распивал спиртные напитки в одном из баров на улице Ленина, где встретил бывшую подругу.

После конфликта, по словам задержанного, он отправился в кофейню на Спартаковской, поскольку там работала его знакомая, и повредил стекло на входной двери. Собственница заведения оценила ущерб в 12 тысяч рублей. Сейчас проверка по факту случившегося продолжается, а вопрос о наказании решается в рамках статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».