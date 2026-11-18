Фото: vk.com/55mvd

Житель Кировского округа Омска стал жертвой кражи: его знакомый похитил из сейфа в шиномонтаже 30 тысяч рублей, пока хозяин спал после совместного застолья. Об этом сообщили в полиции.

По данным ведомства, 42-летний предприниматель обратился в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску. Перед сном мужчина доставал из хранилища деньги на спиртное, но запереть сейф забыл. Гость пункта шиномонтажа на улице 2-й Солнечной дождался, пока приятель уснет, и забрал наличные. Когда пропажа обнаружилась, потерпевший сам пришел к товарищу и потребовал вернуть похищенное. Тот отдал 10 тысяч рублей и пообещал отдать остаток позже, объяснив, что часть суммы уже потрачена, однако в срок деньги так и не вернул.

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Кировского округа по месту жительства. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Следователь отдела полиции возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.