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В Омске стая бездомных собак покусала 16-летнего подростка. Инцидент произошел в районе улиц 10 лет Октября и Куйбышева, сообщает портал Om1.ru. По словам родителей пострадавшего, одно из животных укусило его за ногу. Молодой человек обратился в больницу, серьезных повреждений нет, но курс вакцинации он проходит.

Другие омичи тоже не в восторге от такого соседства: собаки мешают выгуливать своих питомцев и добираться на работу. Стая безнадзорных животных также обитает в районе улицы Слободской.

Как сообщили в мэрии, специалистов муниципального приюта направят на дополнительный выезд для мониторинга и отлова. Район работ – улицы 10 лет Октября, Куйбышева, Учебная, 30 лет ВЛКСМ и Декабристов. Отлавливать будут животных без владельцев и без неснимаемых меток, а также собак с немотивированной агрессией.

В муниципальный приют периодически поступают заявки на отлов на вышеуказанных улицах, работа в районе ведется. За последнее время, правда, удалось поймать лишь одну собаку.