Фото создано при помощи ИИ

В деревне Путинцево Омского района вечером 17 ноября полностью уничтожен пожаром жилой дом, в котором жила многодетная семья. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на хозяйку жилища Наталью Лавриненко.

По словам женщины, в момент возгорания она уехала за старшей дочерью, которая учится в техникуме в поселке Новоомский. Дома оставались 14-летний и 15-летний дети вместе с бабушкой. Около шести часов вечера в жилище пропало электричество, и когда подростки пошли выяснять причину, они увидели охваченную пламенем наружную стену. Огонь мгновенно перекинулся на кровлю, а к приезду расчетов через 15 минут постройка уже полыхала целиком. По предварительным данным, к пожару привело замыкание электропроводки.

«Огонь сразу пошел на крышу. Дети выбежали в чем были – накинули на себя верхнюю одежду. Дом сгорел дотла. Сейчас приютились в небольшой летней кухне, натопили ее», – рассказала Наталья Лавриненко.

Семья осталась практически без вещей: полностью уничтожена обувь, также требуются штаны, куртки и теплая одежда. Из троих детей старшему 21 год, младшим – 14 и 15 лет. Временно погорельцы разместились в летней кухне, которую уже протопили.