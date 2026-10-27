В Омске передумали запрещать выгул собак в скверах и на набережных

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В Омске пересмотрят правила выгула собак в скверах, бульварах и на набережных после жалоб владельцев животных. Как сообщил мэр Сергей Шелест, соответствующий правовой акт сейчас дорабатывают с учетом пожеланий горожан.

– Получаю негативные отзывы от владельцев собак по поводу ограничения мест для выгула их питомцев. Поэтому сейчас соответствующий правовой акт дорабатывается с учетом пожеланий омичей. Планируется, что запрет выгула домашних животных будет действовать не на всех территориях скверов, бульваров и набережных, а лишь на тех локациях, где установлены специальные информационные знаки о запрете выгула, – заявил Шелест.

Кроме того, власти рассмотрят возможность разрешить транзитное передвижение с питомцами через такие зоны, если владельцам нужно пройти через них, чтобы добраться до разрешенных мест выгула.

В Омске уже оборудовали несколько специальных площадок для собак. Они расположены возле дома № 40 на улице Химиков, у домов № 105, корпус 2, и № 101, корпус 2, на Красном Пути, а также в парке «Зеленый остров» и сквере Молодоженов.

Еще три площадки находятся возле торгового центра «Мега» на бульваре Архитекторов, 35, в сквере «Городская поляна» на улице Волгоградской, 8, и на пересечении улицы Рождественского с Иртышской набережной. Также площадка для выгула собак предусмотрена в микрорайоне Входном.

В завершение Шелест напомнил владельцам животных о необходимости убирать за питомцами во время прогулок. По словам мэра, это важно как для комфорта окружающих, так и для поддержания чистоты в городе.