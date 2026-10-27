В Омске направили более 300 млн рублей на ремонт тепловых сетей

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омске завершается модернизация тепловых сетей, проведенная в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На обновление коммуникаций направили более 300 млн рублей, выделенных по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Всего в этом году в городе заменили 17,5 км теплотрасс. Работы прошли в Кировском, Советском и Октябрьском округах, а также в поселке Черемушки Ленинского округа. Сейчас подрядчики восстанавливают благоустройство территорий, после чего объекты начнут принимать.

В Кировском округе обновили 8 км тепловых сетей на разрозненных участках. Благодаря ремонту улучшится состояние коммуникаций, обеспечивающих теплоснабжение 51 жилого дома, восьми социальных объектов и двух административных зданий.

В Советском округе работы затронули шесть участков в квартале улиц Магистральной, Химиков, Малунцева и 19-го Партсъезда. Там заменили около 6 км теплотрасс.

В Октябрьском округе, в районе улицы 20 лет РККА, обновили 1,5 км сетей – всю внутриквартальную теплотрассу на этом участке. Она обеспечивает теплом 12 многоквартирных домов и школу.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В поселке Черемушки Ленинского округа работы рассчитаны на два года. В 2026 году здесь заменили более 2 км трубопроводов, а в 2027-м планируют обновить ещё 11 км. Это позволит обеспечить всех жителей поселка теплом и горячей водой.

Модернизация коммунальной инфраструктуры проходит в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора Виталия Хоценко реализация проекта находится на особом контроле регионального минэнерго.

В 2027 году работы продолжатся в Омске и районах области. В планах – обновить 10 объектов тепло- и водоснабжения общей ориентировочной протяженностью 32 км. На эти цели намерены направить более 800 млн рублей.