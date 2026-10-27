В юрты и чумы стремятся омичи для отдыха

Фото: пресс-служба МегаФона

В России растет интерес к отдыху в традиционных жилищах разных народов: за год спрос на проживание в избах, юртах, чумах, саклях и казачьих куренях увеличился на 10 %. В то же время омичи увеличили мобильный трафик на официальных туристических порталах регионов с национальным колоритом на 45 % с начала года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», приуроченного ко Дню народного единства.

Среди традиционных форматов размещения наибольшим спросом пользуются избы, терема и мазанки в Центральной России. Больше всего таких объектов представлено во Владимирской, Ярославской, Рязанской, Ивановской, Тверской и Костромской областях, а также в Подмосковье.

На юге России и Северном Кавказе популярен отдых в объектах размещения, стилизованных под сакли и казачьи курени. Такие варианты размещения можно найти, в частности, в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Ростовской области. Среди других регионов набирает популярность отдых в юртах на Алтае, в Калмыкии и Башкортостане. Такие объекты размещения также можно найти и в Московской области.

По данным «Островка», средняя стоимость ночи в объектах размещения в национальном стиле – избах, теремах, чумах, саклях, казачьих куренях и других – составляет 11 300 рублей. В среднем туристы бронируют отдых в таких объектах на две ночи, в том числе для поездок выходного дня.

Интерес к национальному колориту подтверждают и данные МегаФона. Сначала осени число поездок абонентов в Югру и на Ямал – регионы, связанные с культурой хантов и манси, – выросло на 29 % год к году. В Удмуртскую Республику, где можно познакомиться с культурой удмуртов, – на 24 %, а в Татарстан – на 16 %. Помимо этого, туристы активно знакомятся с бытом чеченцев, аварцев и даргинцев на Кавказе.

У омичей выросла популярность официальных туристских порталов регионов: с начала года рост трафика на тематические ресурсы составил 45 %. Чаще всего пользователи интересовались турами, размещением и наиболее популярными местами в Мордовии и на Алтае. При этом чаще отправлялись в поездки по Казани и Сургуту.

По словам экспертов, все чаще в поездках по России туристы ищут не только достопримечательности, музеи и природные локации, но и стремятся ближе познакомиться с культурой, бытом, кухней и традициями разных народов.

– Путешественникам хочется не просто узнать больше о других национальностях, но и оказаться внутри такого опыта, пожить так, как раньше жили местные. Именно поэтому жилье в национальном стиле хоть и остается нишевым форматом, но уверенно набирает популярность в разных регионах страны, – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Эксперты отмечают, что предложение объектов размещения в национальном стиле активно развивается вслед за спросом: местные жители открывают глэмпинги, стилизованные под традиционные жилища, и реставрируют избы и терема для привлечения туристов. Для регионов это возможность представить свою культурную самобытность через туристическую инфраструктуру, а для путешественников – открыть новые стороны России и получить опыт, который отличается от привычного отдыха в стандартном отеле.