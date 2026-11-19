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В Омске осудили двух местных жителей, которые в составе организованной группы занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Ленинский районный суд признал их виновными по 21 эпизоду преступной деятельности.

Как установил суд, в 2024–2025 годах мужчины действовали по предварительной договоренности с другим участником группы. Каждый из них выполнял отведенную ему роль. Через интернет сообщники закупили несколько партий прегабалина общим весом более 5,5 кг. Из них свыше 600 граммов отправили почтой покупателям в разные города России. За проданное вещество фигуранты получили 284 тыс. рублей.

Пресечь незаконную деятельность удалось благодаря правоохранительным органам. Все обнаруженные сильнодействующие вещества изъяли.

Суд назначил одному из обвиняемых три года лишения свободы, второму – четыре года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел позицию государственного обвинителя Омской транспортной прокуратуры.

Кроме того, у осужденных конфисковали мобильные телефоны и денежные средства в размере, эквивалентном доходу, полученному от незаконной деятельности.