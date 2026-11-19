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В Таврическом районе прокуратура отреагировала на обращение сына погибшего военнослужащего и проверила соблюдение его законных прав.

Проверка показала, что студент одного из высших учебных заведений Омска поверил мошенникам и отправил на их счет государственные выплаты, назначенные ему после гибели отца на СВО.

При расследовании уголовного дела, возбужденного по данному факту, сотрудники полиции выяснили, кто является владельцами некоторых банковских счетов, на которые поступила часть похищенных денежных средств.

Правоохранители установили, что одним из получателей денег стал 21-летний житель Кемеровской области, которому перечислили 54,5 тыс. рублей, принадлежавших потерпевшему.

С целью вернуть потерпевшему утраченные деньги прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

По итогам рассмотрения дела суд вынес решение в пользу потерпевшего. В ходе исполнительного производства ему удалось вернуть все похищенные средства в размере 54,5 тыс. рублей.