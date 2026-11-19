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В Омске осудили жителя Новосибирска, который пытался через посредников подкупить должностных лиц. Приговор Куйбышевского районного суда в отношении 49-летнего мужчины вступил в законную силу.

Суд установил, что в сентябре 2025 года на 812-м километре трассы Р-254 «Иртыш» сотрудники полиции остановили грузовик Volvo с полуприцепом, перевозивший немаркированные товары народного потребления. В партии находились одежда и обувь. Общая рыночная стоимость изъятого груза превысила 20,9 млн рублей. Впоследствии товар отправили на склад в Омске.

Спустя несколько месяцев, 30 декабря 2025 года, новосибирец перевел одному из посредников 900 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей он собирался передать после получения товара. Деньги предназначались для передачи неустановленным должностным лицам Омского линейного управления МВД России на транспорте.

Однако посредник не собирался отдавать деньги полицейским. Вместо этого он присвоил 700 тыс. рублей, а оставшиеся 200 тыс. рублей передал другому фигуранту в качестве вознаграждения за посредничество. Таким образом, довести преступный замысел до конца осужденный не смог по независящим от него обстоятельствам.

Суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере через посредника (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 2 млн 450 тыс. рублей рублей. рублей. рублей. рублей.