Фото: max.ru/prok_omsk

В Омской области вечером в среду, 18 ноября, под колеса иномарки попали две пожилые женщины. Авария произошла около 18:00 на улице Смирнова в городе Калачинске.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» в районе дома № 61 сбил двух пешеходов – женщин 67 и 70 лет. Уточняется, что пенсионерки переходили проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости.

В результате наезда обе пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Ход и результаты разбирательства взяла на контроль Калачинская межрайонная прокуратура.