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Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что и город, и область в целом к зиме готовы. Паспорта готовности второй год подряд получили все 32 района региона, включая Омск.

В выдаче паспорта участвуют представители Ростехнадзора. Как отметил глава региона, документ подтверждает, что муниципалитеты, ресурсоснабжающие и управляющие организации выполнили запланированные мероприятия, включая работы в рамках инвестиционных и капитальных программ.

При этом Хоценко подчеркнул, что паспорт не гарантирует полностью безаварийного прохождения отопительного сезона. Подготовка к отопительному периоду завершается до 15 ноября, а итоги подготовки подводит специальная комиссия.

– Будем подводить итоги как раз весной следующего года, и все главы знают важность этой работы, еще раз повторюсь, и все внимание на прохождение безаварийного отопительного периода 2026–2027 года, – заявил губернатор.

Второй год подряд на модернизацию коммунальной инфраструктуры направляются средства по казначейским кредитам – порядка 3 млрд рублей ежегодно. Главным критерием успеха Хоценко назвал безаварийное прохождение отопительного периода.