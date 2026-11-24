Фото: vk.com/aomsk

В Омской области перед наступлением календарной зимы продолжают находить грибы, несмотря на то что до начала нового сезона осталась всего неделя. Очередные лесные находки зафиксировали в районе Красноярки, о чем сообщили грибники в соцсетях.

Местные жители выложили фотографии собранных грибов, подтвердив, что сбор продолжается даже в конце осени. Для омичей такие поздние прогулки по лесу в преддверии холодов выглядят необычно на фоне приближения зимы.

Как сообщалось ранее, зима в Омске пока не торопится вступать в свои законные права.