Фото: Уральские авиалинии

Бывшему командиру воздушного судна «Уральских авиалиний» Сергею Белову предъявили новое обвинение по делу об аварийной посадке самолета рейса Сочи – Омск. Теперь следствие вменяет ему оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей младше шести лет. По версии следствия, во время полета на борту находились 16 таких пассажиров, в том числе двое младенцев. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

«Омск-информ» выяснил, как пилот, посадивший самолет с 167 людьми на борту в пшеничное поле, оказался фигурантом уголовного дела.

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Не долетел до Омска

Авиапроисшествие случилось утром 12 сентября 2023 года. Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Сочи в Омск. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

При заходе на посадку в Омске пилоты обнаружили утечку рабочей жидкости в гидравлической системе. Из-за неисправности возникли проблемы с уборкой шасси и закрытием створок его ниши. Экипаж решил не садиться в Омске и направил самолет в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее. Однако неубранное шасси увеличило расход топлива, и лайнер мог не долететь до аэропорта Толмачево. Пилоты подали сигнал бедствия и начали искать площадку для вынужденной посадки.

Командир воздушного судна Сергей Белов решил посадить Airbus на поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет получил серьезные повреждения, но никто из 167 человек на борту не погиб. Несколько пассажиров обратились за медицинской помощью. Позже лайнер разобрали, а его детали планировали использовать для ремонта других самолетов. Восстановлению воздушное судно не подлежало.

Позже Белов объяснял , что не видел безопасной возможности долететь до Новосибирска. По его словам, при дальнейшем снижении уровня топлива могли отказать двигатели и отключиться дополнительные системы. Поэтому он решил садиться на ближайшую подходящую площадку, чтобы сохранить жизни пассажиров.

Сразу после происшествия действия экипажа обсуждали по всей России. Пассажиры благодарили пилотов за спасение, президент Владимир Путин аплодировал летчикам, а губернатор Омской области Виталий Хоценко намеревался представить их к региональным наградам. Однако позднее оценки действий экипажа изменились.

Фото: Freepik.com

Безработные пилоты

Проблемы у экипажа начались еще до возбуждения уголовного дела. В конце 2023 года сообщалось, что руководители «Уральских авиалиний» предложили Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову уволиться по собственному желанию. Летчики отказались подписывать заявления. Ситуацией заинтересовались депутаты Госдумы и профсоюз летного состава.

В итоге Белов все же покинул авиакомпанию. После публикации результатов расследования Росавиации он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Трудовой договор с ним прекратили 15 апреля 2024 года.

Второй пилот Семенов на тот момент находился в отпуске без содержания. В апреле 2024 года сообщалось, что он подрабатывал таксистом и грузчиком, поскольку не мог вернуться к полетам. 20 марта 2025 года пилота уволили после того, как врачебно-летная комиссия признала его непригодным к выполнению служебных обязанностей.

Фото: Omskinform.ru

«Уголовка» спустя два года

Первое уголовное дело в отношении Сергея Белова появилось только в сентябре 2025 года – спустя два года после аварийной посадки.

Командиру воздушного судна предъявили обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее крупный ущерб.

По версии следствия, пилот допустил ошибки при подготовке к вынужденной посадке и во время самого полета. В частности, ему вменяли, что он не учел предупреждения, связанные с отсеком шасси, и неправильно рассчитал остаток топлива. Следователи полагают, что в результате этих действий самолет совершил посадку в не предназначенном для этого месте и получил серьезные повреждения.

Сам Белов вину не признал. Сторона защиты настаивала, что решение о посадке в поле было принято в условиях угрозы безопасности пассажиров, а выводы следствия и экспертов вызывают серьезные вопросы.

Вскоре стало известно, что разбирательство будет проходить в Омске. Дело передали в Центральный районный суд по ходатайству самого Белова: большинство потерпевших и свидетелей проживают в Омской области. Прокурор поддержал эту просьбу.

Предварительное слушание назначили на 19 ноября 2025 года. По его итогам суд постановил вернуть материалы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Причиной стали нарушения при составлении обвинительного заключения, которые, по оценке суда, препятствовали рассмотрению дела по существу.

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«Трясут» за уборку снега

Постановление Центрального районного суда не устроило прокуратуру и двух потерпевших. В декабре 2025 года они обжаловали его, однако 20 января 2026 года Омский областной суд оставил решение без изменения. Аналогичную позицию занял Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Затем заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев добился нового рассмотрения. В июле 2026 года Верховный суд направил материалы обратно в Восьмой кассационный суд. 13 августа тот вновь постановил вернуть уголовное дело прокурору для устранения процессуальных нарушений, но исключил требование об указании всех потерпевших.

Белов и его защитники тем временем продолжали оспаривать доказательства следствия. Главным спорным моментом стала экспертиза ущерба от повреждения самолета. В январе этого года его оценили в 118,9 млн рублей. При посадке, по версии следствия, были повреждены створка ниши шасси, три лопатки вентилятора двигателя, шесть колес и четыре тормоза.

Адвокаты указывали на нарушения при проведении экспертизы. По их словам, автор основного заключения не имел удостоверения пилота и опыта полетов на Airbus A320, не осматривал самолет после посадки и не изучал данные бортовых самописцев.

Защита также сомневалась в документальном подтверждении суммы ущерба. Позже в материалах дела фигурировало уже 127,1 млн рублей. Помимо повреждений самолета, авиакомпания требовала возместить расходы на охрану территории, ограждение, уборку снега, аренду участка, перевозку деталей и компенсации пассажирам.

При этом «Уральские авиалинии» получили за потерянный самолет более 1 млрд рублей страхового возмещения. Взыскать с Белова 119 млн рублей компания также не смогла – суд отказал в иске. Сама авиакомпания заявляла, что не имеет к бывшему пилоту имущественных претензий.

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Защитили пассажиры

Пока судебные инстанции разбирались с процессуальными нарушениями, пассажиры рейса начали выступать в защиту Белова.

В начале 2026 года они направили обращения президенту Владимиру Путину и другим высокопоставленным должностным лицам. Пассажиры просили обратить внимание на уголовное преследование командира, который, по их мнению, спас жизни более 160 человек.

В апреле 2026 года они также обратились в президентский Совет по правам человека с требованием прекратить уголовное дело. Люди считали несправедливым, что пилот, которого после аварийной посадки благодарили за спасение людей, впоследствии стал обвиняемым.

Тем временем Белов пытался найти работу. После ухода из авиакомпании он был вынужден подрабатывать курьером . В феврале 2026 года сообщалось, что ему предложили должность в одной из азиатских авиакомпаний. Однако сам Белов надеялся продолжить карьеру в России, а расследование осложняло возможность трудоустройства за границей.

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Новый поворот

Новый поворот в истории произошел в ноябре 2026 года. Следствие предъявило Сергею Белову дополнительное обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей младше шести лет.

Основанием стало то, что среди пассажиров рейса Сочи – Омск находились 16 детей соответствующего возраста, включая двух младенцев. Следствие считает, что их безопасность также оказалась под угрозой.

Сам пилот сообщил, что связывает появление дополнительного обвинения с приближением окончания срока давности по первоначальному обвинению. Это объяснение является позицией Белова, а не установленным судом обстоятельством.

Адвокат Лев Галенников подтвердил , что новое обвинение предъявлено, однако пока не стал раскрывать позицию защиты. По его словам, подробные комментарии появятся после завершения следствия.

Похоже, у истории с посадкой самолета в поле нет ни шасси, ни тормозов – она все никак не может приземлиться. За три года Сергей Белов успел из пилота-спасителя превратиться в обвиняемого, а уголовное дело – несколько раз пройти судебные круги. Теперь следствие добавило новый пункт обвинения. Эта история превратилась в настоящий судебный ад для фактически героя. Судя по всему, ставить в ней точку пока никто не собирается.