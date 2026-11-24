Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области Омская студентка попросила губернатора Виталия Хоценко во время прямого эфира привести в порядок территорию у Омского филиала Президентской академии. По ее словам, в следующем году филиалу исполняется 10 лет.

Глава региона ответил, что пространство собираются благоустроить вместе с территорией у кинотеатра «Маяковский», зданий Минздрава и других. Для этой части города разработают единую архитектурную концепцию.

Она включит обновление фасадов и озеленение. Работы рассчитывают вести за счет бюджетных средств, а к проекту планируют привлечь инвесторов.

Ранее сообщалось, что у кинотеатра «Маяковский» началось благоустройство, основной объем работ планируют выполнить в 2027 году.