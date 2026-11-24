Фото: Пресс-служба ОмГТУ

В Омском государственном техническом университете прошла XIV Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды». Она собрала более 150 студентов, аспирантов и молодых ученых из регионов России, Израиля и Казахстана, сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция длилась четыре дня. Участники обсуждали мониторинг биологического разнообразия и исчезающих видов животных, экологическую безопасность, сохранение архитектурного облика общественных пространств, оптимизацию восприятия городских рисков средствами графического дизайна и применение информационных технологий в отрасли.

Особый интерес у молодых исследователей вызвала секция «Факторы риска для жизни и здоровья человека и обеспечение его безопасности». Организатором конференции выступила кафедра «Химия и химическая технология» ОмГТУ.