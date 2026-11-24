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Одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет могут записаться на ЕГЭ через портал Госуслуг. Онлайн-запись на экзамены 2027 года уже открылась: через сервис можно подать заявление и выбрать предметы для сдачи.

Услуга доступна жителям 53 регионов России. Год назад записаться онлайн могли только в 20 субъектах страны – тогда сервис запустили в пилотном режиме.

Подать заявление могут одиннадцатиклассники, экстерны, выпускники прошлых лет, студенты колледжей, а также учащиеся иностранных школ со средним общим образованием или завершающие обучение в текущем учебном году. Сделать это может сам участник экзаменов, его родитель или законный представитель.

Напомним, что с 2027 года ЕГЭ планируют проводить с использованием исключительно отечественного программного обеспечения, а с 2028 года через «Госуслуги» можно будет решить почти все вопросы, касающиеся экзамена.