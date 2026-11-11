В Омске выросло число стобалльников по математике и физике

фото: министерство образования Омской области

Мэрия Омска подвела итоги ЕГЭ-2026 и отправила их в Горсовет. Такие данные озвучил Om1.ru со ссылкой на соответствующие документы.

По профильной математике 100 баллов набрали 4 выпускника, хотя годом ранее стобалльников по этому предмету не было вовсе. Средний результат вырос на 7 %, а доля тех, кто не преодолел минимальный порог, уменьшилась.

По физике число стобалльников выросло с 3 до 7, средний балл прибавил 3 %. По информатике высший балл получил один школьник – выпускник лицея № 54, средний результат тоже подрос на 3 %. По биологии средний балл прибавил 2 %, но стобалльных работ по этому предмету нет второй год подряд.

Иначе сложилась картина по химии: средний результат снизился на 7 %, а доля не набравших минимальный балл выросла на 7 процентных пунктов. Количество стобалльных работ по химии тоже сократилось.

В 2026 году выросла популярность естественно-научных и технических предметов. Среди девятиклассников чаще выбирали физику, химию, информатику и биологию, среди одиннадцатиклассников – профильную математику и физику. При этом интерес выпускников 11-х классов к биологии снизился на 9,14 %, к информатике – на 0,7 %, к химии – на 0,54 %.