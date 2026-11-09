В России решили оставить ЕГЭ, несмотря на критику системы

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Сенаторы не поддержали идею заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) государственной итоговой аттестацией. Такое решение принял комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

– Споры, дискуссии вокруг ЕГЭ не утихают, но пока все-таки такого понятного, прозрачного инструмента у нас нет, взамен ЕГЭ. <...> Поступило предложение не поддерживать эту инициативу. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Один человек против, воздержавшихся нет. Благодарю вас, – цитирует председателя комитета Лилию Гумерову ТАСС.

В случае принятия законопроекта в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» появятся соответствующие изменения. Они предусматривают отказ от ЕГЭ и переход к государственной итоговой аттестации в формате государственных экзаменов.

В качестве одного из аргументов автор инициативы приводит финансовую нагрузку на семьи школьников. По его мнению, качественная подготовка к ЕГЭ во многих случаях требует занятий с репетиторами, услуги которых обходятся недешево. При этом даже успешная сдача экзаменов не гарантирует равных условий при поступлении, поскольку выпускникам приходится конкурировать с победителями и призерами олимпиад.

В пояснительной записке также подчеркивается, что действующая система экзаменов влияет на сам процесс обучения. Вместо полноценного изучения школьных предметов основное внимание уделяется подготовке к ЕГЭ. В результате ученики чаще отрабатывают типовые задания, а развитию аналитического мышления уделяется меньше внимания.

В числе проблем также названы сильное психологическое давление на школьников и участившиеся сообщения о нарушениях при организации и проведении ЕГЭ.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Омске может стать меньше вариантов получения образования.