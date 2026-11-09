Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Образование·Алексей Новиков

В России решили оставить ЕГЭ, несмотря на критику системы

В Совфеде заявили, что пока не видят альтернативы единому госэкзамену.
ЕГЭ, школьники

Сенаторы не поддержали идею заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) государственной итоговой аттестацией. Такое решение принял комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

– Споры, дискуссии вокруг ЕГЭ не утихают, но пока все-таки такого понятного, прозрачного инструмента у нас нет, взамен ЕГЭ. <...> Поступило предложение не поддерживать эту инициативу. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Один человек против, воздержавшихся нет. Благодарю вас, – цитирует председателя комитета Лилию Гумерову ТАСС.

В случае принятия законопроекта в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» появятся соответствующие изменения. Они предусматривают отказ от ЕГЭ и переход к государственной итоговой аттестации в формате государственных экзаменов.

В качестве одного из аргументов автор инициативы приводит финансовую нагрузку на семьи школьников. По его мнению, качественная подготовка к ЕГЭ во многих случаях требует занятий с репетиторами, услуги которых обходятся недешево. При этом даже успешная сдача экзаменов не гарантирует равных условий при поступлении, поскольку выпускникам приходится конкурировать с победителями и призерами олимпиад.

В пояснительной записке также подчеркивается, что действующая система экзаменов влияет на сам процесс обучения. Вместо полноценного изучения школьных предметов основное внимание уделяется подготовке к ЕГЭ. В результате ученики чаще отрабатывают типовые задания, а развитию аналитического мышления уделяется меньше внимания.

В числе проблем также названы сильное психологическое давление на школьников и участившиеся сообщения о нарушениях при организации и проведении ЕГЭ.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Омске может стать меньше вариантов получения образования.

Читайте также

·Образование·Алексей Новиков

В России решили оставить ЕГЭ, несмотря на критику системы

В Совфеде заявили, что пока не видят альтернативы единому госэкзамену.
ЕГЭ, школьники

Сенаторы не поддержали идею заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) государственной итоговой аттестацией. Такое решение принял комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

– Споры, дискуссии вокруг ЕГЭ не утихают, но пока все-таки такого понятного, прозрачного инструмента у нас нет, взамен ЕГЭ. <...> Поступило предложение не поддерживать эту инициативу. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто против? Один человек против, воздержавшихся нет. Благодарю вас, – цитирует председателя комитета Лилию Гумерову ТАСС.

В случае принятия законопроекта в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» появятся соответствующие изменения. Они предусматривают отказ от ЕГЭ и переход к государственной итоговой аттестации в формате государственных экзаменов.

В качестве одного из аргументов автор инициативы приводит финансовую нагрузку на семьи школьников. По его мнению, качественная подготовка к ЕГЭ во многих случаях требует занятий с репетиторами, услуги которых обходятся недешево. При этом даже успешная сдача экзаменов не гарантирует равных условий при поступлении, поскольку выпускникам приходится конкурировать с победителями и призерами олимпиад.

В пояснительной записке также подчеркивается, что действующая система экзаменов влияет на сам процесс обучения. Вместо полноценного изучения школьных предметов основное внимание уделяется подготовке к ЕГЭ. В результате ученики чаще отрабатывают типовые задания, а развитию аналитического мышления уделяется меньше внимания.

В числе проблем также названы сильное психологическое давление на школьников и участившиеся сообщения о нарушениях при организации и проведении ЕГЭ.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Омске может стать меньше вариантов получения образования.

Больше по тегу - #ЕГЭ
Рубрика - Образование