ЕГЭ в России полностью переведут на отечественное программное обеспечение

Фото: max.ru/minobr55

С 2027 года ЕГЭ планируют проводить с использованием исключительно отечественного программного обеспечения. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

– ЕГЭ становится не только честнее, но и технологичнее. В 2027 году проведение экзамена планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, с 2028 года участники ЕГЭ смогут воспользоваться «Госуслугами» для решения почти всех вопросов, касающихся экзамена.

Напомним, ранее сообщалось, что отменять ЕГЭ в России не собираются, несмотря на недовольство системой.