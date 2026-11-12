В одном из ведущих омских вузов выбрали ректора

Фото: пресс-служба СибАДИ

В высшем учебном заведении прошли выборы ректора, по результатам которых путем тайного голосования победу одержал действующий руководитель Александр Жигадло. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Профессиональная деятельность Александра Жигадло неразрывно связана с этим учебным заведением, выпускником которого он является. Трудовой путь в институте он начал еще в студенческие годы, а после окончания учебы перешел на преподавательскую работу, пройдя путь до заведующего кафедрой и декана транспортного факультета.

Возглавив вуз в 2016 году, Жигадло добился присвоения учебному заведению статуса университета в 2017 году. Под его руководством значительно расширилась материально-техническая база, выросла общая площадь зданий и сооружений, а также открылись новые специализированные лаборатории.

За годы работы ректора вуз укрепил партнерские отношения с ведущими производственными предприятиями и расширил международное сотрудничество. Кроме того, масштабная деятельность учебного заведения была отмечена благодарностью Президента страны за значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров.