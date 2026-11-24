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Студентов из Индии, обучающихся в Омском государственном медуниверситете, на время ремонта общежития переселили в хостел на проспекте Маркса. Условия пребывания там иностранцам не понравились, сообщает РБК Омск. Один из студентов, Ариф Усмани, написал обращение в областную прокуратуру Омской области.

По словам студентов, нормальной кухни в хостеле не было, возникали проблемы с водой, канализацией, санузлами, электричеством и освещением. Плата за проживание выросла с 911 рублей до 10 тысяч рублей в месяц, а с оформлением миграционной регистрации появились сложности.

Прокуратура и Роспотребнадзор провели проверки по факту обращения и пришли к выводу, что сам перевод в хостел законен, а проблем с водоснабжением, канализацией, электричеством, освещением и кухней нет. Нарушения выявил только пожарный надзор: в хостеле не хватало инструкции и знаков пожарной безопасности, огнетушители стояли не в специальных подставках. Эти недочеты уже устранены.

С 1 ноября вуз сократил сумму компенсации иностранным студентам. Студент, написавший жалобу, отчислен и депортирован в Индию.