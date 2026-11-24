Фото: Омский студотряд

22 ноября в Челябинске завершился Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 67-го трудового семестра. Омскую область на мероприятии представили более 120 участников Российских студенческих отрядов (РСО).

По итогам слета региональное отделение заняло третье место в номинации «Лучшее региональное отделение по совокупности показателей». Омские бойцы также стали победителями конкурсов профессионального мастерства в направлениях «поварское дело» и «оператор токарного станка», а также образовательного проекта «Лига тренеров РСО».

— Третье место среди региональных отделений – важный для нас итог 67-го трудового семестра. За этим результатом стоит работа бойцов, командиров и наставников со всей Омской области. На слете ребята показали свое мастерство в поварском деле и слесарных механосборочных работах, а победа в «Лиге тренеров РСО» стала еще одним поводом гордиться командой, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов.

Фото: Омский студотряд

Кроме того, на творческом фестивале представители региона заняли третье место в направлении «Авторская песня с записанной аранжировкой». Еще одну бронзовую награду делегация получила по итогам работы со средствами массовой информации.

Слет продолжался три дня. В его программу вошли торжественные церемонии открытия и закрытия, деловые мероприятия, творческий и спортивный фестивали. Участники также соревновались в профессиональном мастерстве в нескольких направлениях: среди отрядов проводников, производственных и железнодорожных отрядов, сервисных команд и трудовых отрядов подростков.

Фото: Омский студотряд

Черепанов поблагодарил наставников и организаторов подготовки участников, отметив, что полученный на слете опыт поможет команде при подготовке к следующему трудовому семестру.