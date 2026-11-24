Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области продолжают работу по выдаче жилья и сертификатов детям-сиротам. О том, как решают квартирный вопрос, губернатор Виталий Хоценко рассказал в ответ на вопросы омичей в прямом эфире программы «Хоценко о важном». Сейчас в очереди на жилье стоят около 6 тыс. человек.

С 2021 года регион направил на решение жилищного вопроса детей-сирот порядка 8 млрд рублей. За это время жильем обеспечили около 3 тысяч человек. В 2026 году планируется предоставить жилье почти 400 детям-сиротам.

Губернатор также отметил, что сегодня действует несколько механизмов поддержки. Помимо прямого приобретения квартир, используются федеральные жилищные сертификаты и региональные свидетельства, позволяющие решить жилищный вопрос.

– Мы распределили дополнительные средства, и сегодня у нас более 1 млрд рублей на эту меру поддержки. Эти средства мы вложим в решение жилищного вопроса детей-сирот в ближайшее время, – подчеркнул Хоценко в прямом эфире.

Глава региона подчеркнул, что полностью решить жилищный вопрос одномоментно невозможно, но регион продолжит последовательно использовать все доступные механизмы, чтобы ежегодно обеспечивать жильем как можно больше детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в июне по решению губернатора в регионе перераспределили бюджетные средства на жилищные сертификаты, благодаря чему еще более 50 человек из числа детей-сирот смогли приобрести жилье в собственность.