Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области почти полностью избавились от частников в газовой сфере. О том, что за три года у предпринимателей забрали практически все газовые сети, рассказал губернатор Виталий Хоценко во время прямого эфира.

Ветхое имущество, включая газгольдеры, принимают на баланс и обеспечивают жителей газом. По словам главы региона, задача – полное отсутствие частников в газовой сфере. Полное исключение частных компаний из этой отрасли планируется в следующем году.

Там, где завезти сжиженный газ невозможно, людям предлагают перейти на электроплиты. Для социально незащищенных категорий предусмотрены субсидии. Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил, что уже приняты 409 домов, работу планируют завершить до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что «Омскгоргаз» принял на обслуживание 267 многоквартирных домов из 435, которые охватывает передача газового комплекса, находившегося с 2020 года в руках частной компании.