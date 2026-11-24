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В Минске на рабочей встрече губернатор Омской области Виталий Хоценко и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили возможность расширения номенклатуры техники, поставляемой в регион. Об этом информирует белорусское издание «БелТА».

Как подчеркнул белорусский лидер, республика выпускает трамваи, и теперь прорабатывается вопрос их приспособления к эксплуатации в метро. Для Омска эта тема особенно важна: город ищет пути интеграции уже имеющейся инфраструктуры подземки в нынешнюю трамвайную сеть. Наиболее перспективным направлением считается создание так называемого метротрама.

Кроме того, в декабре в Омск должны доставить 24 автобуса-«гармошки» марки «Маз». Машины особо большого класса планируют запустить на маршрутах 110 и 24. С тем, как организовано производство на головном автозаводе, губернатор Омской области Виталий Хоценко уже ознакомился лично.