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В Омске запустили процедуру изъятия земельного участка и жилых помещений в переулке 1-м Воровского, дом 2, для муниципальных нужд. Соответствующее постановление за подписью мэра Сергея Шелеста опубликовала городская администрация.

Речь идет об участке под малоэтажную многоквартирную застройку площадью 859 квадратных метров и расположенных на нем жилых помещениях. Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в ноябре 2018 года.

В течение десяти дней департамент имущественных отношений направит копии постановления правообладателям участка и квартир заказными письмами с уведомлением о вручении, а также передаст сведения в Росреестр.

Департамент жилищной политики займется процедурой изъятия жилых помещений у собственников в рамках действующего законодательства. Контроль за исполнением постановления глава города оставил за собой.