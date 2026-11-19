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В Омской области планируют выделить 8 млрд рублей на компенсацию расходов жителей на оплату ЖКУ. При этом срок действия льготной программы хотят продлить до 2029 года. Соответствующий законопроект внесли в региональное Законодательное собрание.

Льготная программа позволит удерживать плату за коммунальные услуги для населения на установленном уровне. При этом разницу между платежами граждан и экономически обоснованными затратами ресурсоснабжающих организаций компенсируют из бюджета.

Источником финансирования программы останется региональный бюджет. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в ближайшие три года дополнительные затраты на компенсацию тарифов оцениваются в 7,2 млрд рублей. В 2030 году на эти цели потребуется еще 729 млн рублей.

Напомним, ранее в РЭК раскрыли причины увеличения платы за коммунальные услуги для жителей Омска.