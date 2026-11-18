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С 11:00 19 ноября до 09:00 20 ноября специалисты омского водоканала будут устранять неполадки на трубопроводе возле дома №90 по улице Багратиона. Об этом сообщил сам водоканал, уточнив сроки и адрес проводимых работ.

В зону отключения попадут 11 зданий. Среди них – дома №80, 82, 82а, 84, 84/1, 86, 88, 92 и 94 на Багратиона, а также строения №22 и 94 по 2-й Барнаульской. На период ремонта жильцам этих адресов придется обходиться без холодной воды.

Чтобы люди не остались без питья, рядом с домом №88 по улице Багратиона поставят автоцистерну с водой.

Коммунальщики советуют омичам заранее сделать запасы воды на время работ. За доставленные неудобства предприятие принесло жителям извинения.