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Омичи пожаловались на резкий скачок платежей ЖКУ за вывоз мусора. В некоторых случаях повышение цен оказалось существенным.

Одна из омичек сообщила о скачке платежа за вывоз ТКО на 56 % в доме по улице 17-й Военный городок. По ее словам, на соседних объектах аналогичная услуга подорожала на 35 %. На ситуацию отреагировали в РЭК Омской области, пояснив правила формирования цен.

– Для Омской области с 1 октября 2026 года правительством Российской Федерации утвержден индекс в размере 13 %. Вместе с тем в распоряжении указано предельно допустимое отклонение от величины среднего индекса в размере 12,9 %. Но индексы – это не процент увеличения каждой строки квитанции, индексы ограничивают общий платеж за коммунальные услуги, – объяснили в РЭК.

Представители регулятора отметили, что итоговая сумма в квитанции формируется из комплекса всех потребляемых ресурсов, поэтому динамика по конкретным адресам может отличаться. При этом рост совокупного платежа не должен превышать установленный предельный уровень в 25,9 %.

В расчет принимаются только коммунальные ресурсы – отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, свет и обращение с отходами, тогда как жилищные тарифы ведомство не контролирует. Специалисты добавили, что корректное сравнение затрат требует сопоставления равных объемов потребления в текущем и базовом периодах, а действующие тарифы полностью соответствуют установленным индексам.