Космический проспект в Омске заливает кипятком

Фото: max.ru/aomsk

Жители Омска пожаловались в социальных сетях на коммунальную аварию рядом с домом быта «Чкаловский», расположенным по адресу Космический проспект, 99/2. Горячая вода уже около месяца вытекает из теплового узла.

Как сообщают горожане в соцсетях, поток залил правую полосу проезжей части Космического проспекта, а также соседние дороги. Разлив распространился на две остановки от места коммунальной аварии. При нынешней минусовой температуре правая полоса, по мнению авторов обращения, покроется льдом, и тогда недалеко до ДТП.

Горожане также упрекнули тепловиков: те, как считают омичи, подняли тарифы и теперь покрывают потери от собственной нерадивости за счет жителей города.

Пока официальной реакции на жалобу от коммунальных служб или городской администрации не поступало. Остается неясным, когда специалисты устранят утечку и начнут ли ремонт до наступления устойчивых морозов.