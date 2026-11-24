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Жителям многоквартирных домов в Омской области, оставшимся без газа после банкротства «Омской областной газовой компании», помогут перейти на электрические плиты. Субсидии на покупку нового оборудования предусмотрены для социально незащищенных категорий граждан, рассказал губернатор Виталий Хоценко в прямом эфире.

По словам главы региона, проблемы с газоснабжением возникли из-за того, что прежний собственник газовых сетей не вкладывал средства в их содержание. Сейчас область принимает на баланс газгольдеры, закупает сжиженный газ и заполняет им емкости. Там, где есть техническая возможность, жителей переводят на сетевой природный газ. Но в некоторых домах восстановить газоснабжение пока невозможно – их жителям и предлагают перейти на электрические плиты.

– Для социально незащищенных категорий мы предусмотрели субсидии по линии Министерства труда. Мы субсидируем затраты на приобретение электрических плит, – сообщил Хоценко.

Компенсация положена не всем жителям, а только отдельным категориям граждан. Их перечень определил региональный Минтруд, информацию довели до администраций районов. В 2027 году в сфере газоснабжения должны остаться только областные государственные структуры и предприятия «Газпрома».