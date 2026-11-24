Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Омич спросил в эфире программы «Хоценко о важном», когда завершится передача объектов «Омской областной газовой компании» государственной организации. Губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил, что за три года с участием прокуратуры газовые сети удалось вернуть в государственную собственность. Имущество передали региону по договоренности с федеральным правительством, а эксплуатирует сети государственная компания «Омскгазстройэксплуатация».

Проблемы начались после банкротства «Омской областной газовой компании» – тогда жители ряда населенных пунктов остались без газа. Сейчас газгольдеры принимают на баланс, закупают и заполняют сжиженным газом. Там, где это возможно, дома переводят со сжиженного топлива на сетевой газ, а в малочисленных пунктах жителям предлагают перейти на электроплиты. Социально незащищенным категориям дают субсидии на их покупку: перечень категорий определил Минтруд, районы об этом информированы.

Прием имущества от обанкротившейся компании начался 26 октября. Из 435 домов уже принято 409, остальные планируют принять до 1 декабря. Сжиженным газом обеспечат 100 % жителей, 209 домов уже переведены на природный газ, оставшиеся 50 домов переведут до конца года.