Фото: Владимир Казионов

В Омске формируется новое подразделение Министерства обороны «БАРС-Рубикон Омск», которое должно защищать регион от беспилотников. По заявлениям, бойцы нового формирования будут получать столько же, сколько и кадровые военные в зоне СВО.

«Омск-информ» разобрался в причинах и деталях создания нового подразделения.

Изображение создано при помощи ИИ

Реальная угроза

Беспилотная опасность давно перестала быть для тылового Омска далекой угрозой. Еще в июле беспилотники достигли северного промышленного узла, в октябре при атаке на логистический центр крупного маркетплейса вспыхнул пожар и пострадали три человека, а в ноябре в регионе неоднократно вводили режим беспилотной опасности. В один из таких ночных налетов ранения получила еще одна омичка.

Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко в эфире программы «Хоценко о важном» заявил, что регион стал гораздо лучше защищен, чем полгода или даже месяц назад, и готов отражать атаки дронов.

– Мы защищены значительно сильнее, чем это было полгода назад, и даже месяц назад, и готовы. Не хотелось бы, конечно, но мы готовы отразить атаку, – заявил Хоценко.

В воздухе, как отметил глава региона, работают дроны-перехватчики и операторы средств борьбы с беспилотниками. К противодействию угрозам также подключены сотрудники полиции, ППС и Госавтоинспекции, подразделения Росгвардии, региональное управление ФСБ и пограничное управление, а на крупных производствах, включая нефтезавод, работают собственные ведомственные службы безопасности.

Фото: t.me/OO200let

Много не бывает

Как оказалось, за мирное и безопасное омское небо отвечает целый список подразделений, отрядов и служб. При таком раскладе закономерно возникает вопрос: зачем создавать еще одно формирование и чем оно отличается от привычных местных структур? На самом деле речь идет не о чисто омской инициативе с нуля, а о подключении к федеральному проекту, который успешно работает уже несколько лет.

– Центр «Рубикон» сформирован по указанию главы военного ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации, – сообщили в Минобороны на открытии центра.

В отличие от обычных пехотных частей, расчетов ПВО или отделений с ружьями, «Рубикон» изначально затачивали под работу с беспилотными аппаратами, разведку, радиоэлектронную борьбу, испытание новых комплексов и подготовку специалистов. В структуру набирают не только операторов дронов, но и инженеров, связистов, саперов, медиков, айтишников и водителей.

Фото: Владимир Казионов

Служба в вагончиках

Редакция «Омск-информ» связалась с представителем подразделения «БАРС-Рубикон Омск», чтобы уточнить детали предлагаемой службы. Выяснилось, что речь идет о добровольческом формировании, которое оформляется через военкомат, но не является стандартным контрактом с Минобороны.

– Это добровольческий контракт, добровольческое подразделение. Там прямо название идет: контракт с добровольческим формированием. Заключается на полгода, либо на год с возможностью досрочного расторжения, – заверили в подразделении.

В «Рубиконе» также подчеркнули, что отправлять бойцов за пределы региона не планируют – территориальные рамки зафиксированы в самом контракте.

– Служба только в районах Омской области. Никуда дальше отправлять не будут. В контракте прямо прописано, что служба только в Омской области, – отметил рекрутер.

В подразделение набирают пилотов БПЛА, операторов радиолокационных станций и саперов. Тем, у кого нет готовых навыков, обещают двухнедельное обучение. По словам собеседника редакции, приоритет отдают здоровым и молодым – им проще осваивать новый материал.

– Категория годности до «В» включительно, то есть хотя бы «В» (ограниченно годен – Прим. Ред.) рассматриваем. Возраст: чем младше, тем лучше, сами понимаете, молодым проще обучаться, – объяснил представитель подразделения.

Служба проходит в формате выездов на позиции в районах Омской области – дежурство организовано круглосуточно. Для размещения на точках предусмотрены бытовые модули со всем необходимым.

– На позиции стоят два вагончика: один рабочий, второй жилой. В жилом небольшая кухня, микроволновка, чайник, холодильник, потом туалет, душ и четыре спальных места. Второй вагончик рабочий, – рассказал собеседник корреспондента «Омск-информа».

Что касается оклада, то в разговоре обозначили сумму в 240 тысяч рублей, к которым добавляются премиальные за выполнение задач. Помимо этого, в формировании отметили, что бойцам с действующим контрактом МО РФ перевестись не получится.

Напомним, что в регионе уже есть действующее добровольческое подразделение борьбы с БПЛА. С зимы этого года в Омской области действует «БАРС-55».

Фото: t.me/HocenkoVP

В чем отличие?

В уже действующем отряде «БАРС-55» служба строится вокруг пребывания в резерве с выездами только по Омской области. Неработающим там платят 126 тысяч рублей в месяц (плюс до 6 800 рублей от Минобороны), а работающим сохраняют место и средний заработок на время сборов. По здоровью туда берут с категориями А или Б, но возрастная планка широкая: до 52 лет для рядовых и сержантов и до 57–62 лет для офицеров.

В «БАРС-Рубикон Омск», судя по словам представителя подразделения, формат ближе к постоянному дежурству с выездами на позиции и проживанием в бытовых модулях на точках. По деньгам в «Рубиконе» обозначили оклад в 240 тысяч рублей плюс надбавки за выполнение задач – почти вдвое выше выплат в «БАРС-55» и сравнимо с денежным довольствием бойцов СВО. При этом в обоих случаях речь идет о работе в пределах Омской области без отправки за пределы региона, но «Рубикон» делает ставку на более узкий технический профиль, более концентрированный рабочий график и молодых кандидатов.

По сути, сейчас регион тестирует сразу две модели набора: массовый резерв в «БАРС-55» и более узкий, дорогой и технологичный отбор в «Рубикон». Но устные заверения на входе и то, что закреплено на бумаге, – вещи разные: в таких историях решают не слова собеседников, а конкретные пункты контракта и реальные правила службы.