Фото: t.me/HocenkoVP

Омич Евгений Клементьев во время прямого эфира программы «Хоценко о важном» поблагодарил защитников и экстренные службы. Губернатор Виталий Хоценко его поддержал и сам отметил работу Министерства обороны России, сил ПВО и правоохранительных органов.

– В этом году мы впервые с момента начала СВО ощутили, что перестали быть тыловым регионом, – заявил глава области.

По словам Хоценко, беспилотники не раз долетали до региона. Отдельно губернатор отметил работу СМИ за своевременное и оперативное опровержение фальшивых вбросов.

Глава области попросил жителей не снимать и не публиковать кадры атак дронов. Хоценко объяснил, что фото и видео атак противник использует для корректировки ударов.

Напомним, что в октябре силы ПВО отражали атаку беспилотников на Омск, а в ноябре губернатор просил жителей не выходить на улицу и не снимать работу ПВО в местах падения обломков вражеских дронов.