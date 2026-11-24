Скрин: Минобороны РФ

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института учились обслуживать и водить наземный робототехнический комплекс «Омич-Огонек 2». Занятие прошло по дисциплине «Основы робототехники», сообщили в группе института в соцсети «ВКонтакте».

Будущие офицеры занимались диагностикой и обслуживанием комплекса, а также закрепляли навыки управления им. Четыре экипажа поочередно прошли четыре учебных места по операционным картам. Отдельно разобрали, как комплекс применяют для транспортировки, эвакуации и разведки в зоне СВО.

– Работа на образцах НРТК и штатных средствах связи позволяет курсантам освоить весь порядок подготовки комплекса к применению. Полученные навыки потребуются им при эксплуатации и ремонте наземных робототехнических комплексов в войсках, – заявили в группе института.

«Омич» – многофункциональная гусеничная платформа, разработанная в Омске для логистических задач в условиях боевых действий, в том числе в зоне СВО. «Омич-Огонек 2» – обновленная модификация, созданная с учетом опыта применения первой версии: ее используют для транспортировки грузов и личного состава, разведки и эвакуации. В декабре 2025 года разработку упомянул министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Ранее сообщалось, что наземные робототехнические комплексы «Омич-2» применяются бойцами подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении СВО.