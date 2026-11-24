администрация г. Омска

В ночь с 25 на 26 ноября в Омске приостановят движение трамваев четырех маршрутов – № 2, 4, 8 и 9. Об этом сообщили в мэрии.

Причиной ограничений станет капитальный ремонт трамвайного пути. Трамваи не будут ходить на отрезке между конечной остановкой «Улица Котельникова» и остановкой «Трамвайное депо». Остановка движения запланирована на 21:30 25 ноября. Возобновить работу маршрутов рассчитывают к 05:30 26 ноября.

Пассажирам стоит заранее спланировать вечерние и ночные поездки с учетом изменений. Омичам рекомендуют учитывать временные неудобства при построении маршрута.