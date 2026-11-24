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Аналитики 2ГИС выяснили, как российские автомобилисты относятся к умным машинам и искусственному интеллекту в навигации. В опросе участвовали свыше тысячи человек от 18 до 55 лет, регулярно пользующихся автомобилем. Подавляющее большинство – 94 % – садятся за руль личной машины, остальные 6 % ездят на рабочем или служебном транспорте. Сбор данных проходил в октябре 2026 года в онлайн-формате.

Уровень доверия к ИИ в автонавигации на 4–5 баллов по пятибалльной шкале поставили 74 % респондентов. Еще выше водители оценили пользу конкретных функций – голосовых подсказок с пояснением маршрута и маневров, построения пути с учетом обстановки, уточнения геопозиции при плохом сигнале GPS: их отметили 82 % участников.

«Будущее технологий в автомобиле – не в том, чтобы забрать у человека решения, а в том, чтобы упростить их принятие. Глобально за рулем все равно остается человек, и наша задача – дать ему максимально подготовленную базу: что происходит на дороге, какие есть варианты и чем они отличаются. Поэтому у ИИ в навигации разный уровень полномочий, и он должен расти постепенно – по мере того, насколько легко отменить действие. Например, подсказать маршрут, найти парковку или заправку – действия с низким риском – и сейчас эти функции работают в 2ГИС. При этом оплата заправки или штрафа, оформление брони в 2ГИС запускается через подсказку от ИИ, но с обязательным подтверждением от пользователя. В ИИ-сценарии мы уверенно идем тогда, когда польза очевидна – иначе проактивность превращается в навязчивость», – рассказал Сергей Кириллов, руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС.

Полностью отдавать решения алгоритму автомобилисты не спешат: сообщать о перекрытиях и ДТП машине доверили бы половина опрошенных, а выбирать маршрут – 42 %. В большинстве навигационных ситуаций респонденты выбирают партнерство с ИИ – 44 % хотят, чтобы система предлагала вариант, а окончательный выбор оставался за ними. Для 46 % ключевым условием доверия служит возможность отклонить совет или получить его лишь по запросу.

Среди умных функций автомобиля наибольшим спросом пользуются системы безопасности: контроль слепых зон отметили 51 % участников, распознавание знаков и ограничений скорости – 42 %. Умную парковку и активное экстренное торможение выбрали по 34 % опрошенных. А вот опции с частичной передачей управления оказались менее популярны: удержание в полосе – 20 %, слежение за состоянием водителя – 19 %, автопилот – 14 %.

Беспилотным транспортом не пользовалось большинство респондентов, при этом 62 % хотели бы прокатиться на нем, хотя полезным для города такие машины считают только 21 %. В поездке на авто без водителя половина опрошенных любовалась бы видами из окна, а 45 % следили бы за дорогой и волновались. О покупке умного автомобиля в течение пяти лет задумываются 69 % водителей, отказываются от такой идеи 11 %.

Непредсказуемым поведение беспилотников назвали лишь 8 % участников опроса. Куда чаще респонденты не доверяют людям за рулем: 62 % назвали непредсказуемыми водителей, постоянно отвлекающихся на телефон, 60 % – тех, кто резко перестраивается, 50 % – тех, кто не включает поворотники. Сюжет комедии «Дедмобиль» тоже построен на теме доверия к машинам с ИИ: потерявший работу водитель Валера в исполнении Юрия Стоянова становится напарником умного такси и по просьбе машины выдает себя за ее водителя.