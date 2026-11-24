Фото: пресс-служба ОмГУ

В Омске обсудили, как удержать молодежь в регионе: на круглом столе «Локальный патриотизм как фактор сохранения интеллектуального и производственного потенциала региона» в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского собрались представители региональной и городской власти, ученые, преподаватели и студенты, сообщили в вузе. Исследование поддержали региональное министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития и Российский научный фонд.

Руководитель проекта, доцент кафедры общей и социальной психологии ОмГУ Арина Маленова объяснила, что локальный патриотизм складывается из трех составляющих: эмоциональной связи с местом, когнитивной – когда человек отождествляет себя с жителями города – и поведенческой, то есть реальных поступков. У молодежи первые две обычно есть, а вот с третьей – проблемы.

Как это измерить, рассказала доцент той же кафедры Юлия Потапова. Она работает над «Опросником приверженности городу» и «Опросником локального патриотизма». Исследование охватило 1300 респондентов из нескольких городов России. По словам Потаповой, Омск показывает низкие значения по показателю личностной и профессиональной реализации.

Маленова добавила, что молодежь готова оставаться в области, но уезжает из конкретного населенного пункта. Участники обсудили, как повысить уровень локального патриотизма и снизить миграционную активность, а также превратить город в комфортную среду для жизни и профессионального роста.