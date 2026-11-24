Фото создано при помощи ИИ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с инициативой организовать в российских высших учебных заведениях особые помещения, где отсутствует мобильная связь и доступ в интернет. Предполагается, что в этих «тайных комнатах» студенты могли бы сдавать зачеты и экзамены. Об этом сообщает в своем канале депутат Госдумы Олег Смолин. Причиной инициативы стала распространенная практика, при которой учащиеся во время аттестации прибегают к помощи гаджетов и систем искусственного интеллекта.

– Я понимаю, как действующий преподаватель, что в таком случае в каждом вузе, в каждом корпусе придется создавать не одну, а десяток «тайных комнат». Мы в этом смысле перещеголяем «Гарри Поттера» и Хогвартс. – Экзамены, как правило, происходят в период сессии, конечно, не в одной аудитории, – написал Смолин.

Отмечается, что для обустройства подобных аудиторий не потребуется оформлять какие-либо дополнительные разрешения. Однако по оценкам специалистов, один подавитель сигнала обойдется вузу в сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Вместо масштабного переоборудования зданий Смолин советует вернуться к проверенной временем практике устного ответа – по его словам, еще Петр I требовал, чтобы экзаменуемые отвечали стоя и без каких-либо записей. Подобный подход позволяет оценить не только заученные сведения, но и глубину понимания дисциплины, тогда как нейросеть, располагая всеми данными, по-настоящему материал не осмысляет, и учащимся не стоит на нее походить.