Фото: пресс-служба ОмГУ

В главном корпусе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского появилось новое образовательное пространство – лекторий «Достоевский». Его открытие приурочили к 205-летию со дня рождения писателя. Здесь планируют проводить лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи и дискуссии.

Оформление лектория отсылает к произведениям Федора Достоевского и его интересу к внутреннему миру человека. Над входом разместили цитату писателя об образовании, а в фотозоне студенты могут познакомиться с понятиями, связанными с его творчеством и самопознанием. Тематические плакаты «Глубина», «Смысл» и «Познание» объединены в маршрут интеллектуального осмысления. Завершает композицию портрет Достоевского.

Открытие лектория стало первым шагом в реализации новой философии ОмГУ, которая должна стать одним из направлений развития университета в 2027 году. В условиях информационной перегрузки вуз намерен создавать пространство, где студенты смогут не только получать знания, но и лучше понимать себя, формировать собственные ценности и осознанно выбирать жизненный путь.

Ректор ОмГУ Иван Кротт отметил, что университет не мог остаться в стороне от мероприятий, приуроченных к юбилею писателя. По его словам, творчество Достоевского помогает задуматься о внутренних мировоззренческих ориентирах, поэтому лекторий должен стать площадкой для личностного роста.

– Мы будем очень рады, если лекторий станет площадкой личностного роста. Через глубину, смысл и познание мы будем подсказывать механику формирования мировоззрения – на это всегда обращал внимание Федор Михайлович. Эта новая философия станет ключевым направлением позиционирования университета в 2027 году, – подчеркнул Иван Кротт.

Отдельно ректор поблагодарил депутата Законодательного собрания Омской области Валерия Кокорина, чья поддержка помогла реализовать проект.

Лекторий открыт для студентов, преподавателей и гостей университета. Одним из его основных направлений станет проект «Открытый университет»: в его рамках лидеры общественного мнения, ученые и представители власти будут проводить лекции и встречи.