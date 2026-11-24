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Ученые обновили прогноз геомагнитной активности на ближайшую неделю и декабрь. По опубликованным данным, уже в конце рабочей недели на Землю начнет воздействовать корональная дыра на Солнце.

До четверга, 26 ноября, обстановка с геомагнитным фоном останется в основном спокойной. Вероятность магнитных бурь и возмущений в этот период оценивается примерно в 15 %. Перемены ожидаются в пятницу, 27 ноября: из-за вращения Солнца на планету повлияет корональная дыра среднего размера. Геомагнитные возмущения способны затянуться на два дня, а к воскресенью, 29 ноября, обстановка должна нормализоваться.

В декабре, по предварительным расчетам, геомагнитная активность усилится несколько раз. Умеренные возмущения возможны 4–5 декабря, слабые – 14 декабря. В период с 24 по 25 декабря не исключены слабые и средние магнитные бури, а 31 декабря ожидаются слабые геомагнитные возмущения. Таким образом, неспокойный геомагнитный фон может сохраниться и в последний день уходящего года.

Стоит учитывать, что прогноз на декабрь является предварительным. Он может измениться в зависимости от солнечной активности.