Фото: студенческие отряды Новосибирской области

Студенческие отряды хотят помочь со стройкой аэропорта Омск-Федоровка. На территории будущего аэропорта рассчитывают организовать всероссийский трудовой проект, сообщил ТАСС на полях Транспортной недели в Москве зампред наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, член общественного совета Минтранса Алексей Потейко.

– Мы сейчас в предвкушении нескольких больших проектов, в частности мы ждем всероссийского трудового проекта на строительстве аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас как раз была презентация проведена министру губернатором Омской области, – рассказал он.

По словам Потейко, студотряды уже участвовали в строительстве аэропортов в Москве, Владивостоке и Сочи. Помимо этого, порядка 5 500 студентов задействованы в возведении автомобильных дорог и мостов. В 2025 году Российские студенческие отряды объединяли более 400 000 студентов и школьников из 85 регионов.

Двадцатая Транспортная неделя проходила в Москве с 14 по 20 ноября. Ключевыми событиями стали международный форум и выставка «Транспорт России».

Напомним, что в 2024 году омские областные власти подписали с компанией «Аэропорты регионов» концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка. Проект разработало бюро «Хвоя».

Пока строили планы, возведение объекта подорожало с 43 млрд до 64,6 млрд рублей. Ранее сообщалось, что, помимо всего прочего, предполагается гостиница. Первый рейс с нового аэродрома запланирован на 25 декабря 2028 года.

Старые конструкции на территории будущего аэропорта демонтировали в феврале нынешнего года.