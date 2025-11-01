Федералы займут Омску миллиарды под строительство аэропорта Федоровка

Будущему воздушному хабу выделят казначейские инфраструктурные кредиты. Возведение объектов начнется в следующем году.

omskinform.ru

На сайте правительства опубликован проект постановления, предусматривающий изменения в программу развития транспортной системы Омской области.

Как указано в документе, в соответствии с решением штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ предполагается в 2027 году взять казначейские инфраструктурные кредиты для строительства инженерных коммуникаций к аэропорту Омск-Федоровка. Это заем федеральных средств под финансирование инфраструктурных проектов. Тогда как на 2026 год предполагается некое финансовое обеспечение – видимо, свободное поступление федеральных средств.

В общей сложности, помимо основной суммы средств, на аэропорт понадобится еще 3,8 млрд рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию уже частично построенных трех объектов.

В следующем году на достройку водопровода к воздушной гавани предполагается выделить 345,9 млн рублей и столько же – в 2027 году. Под возведение сбросного коллектора канализации планируется потратить 2 млрд федеральных рублей за два года.

Для реконструкции трансформаторной подстанции аэропорта омские власти возьмут у федералов 1 млрд рублей.

В общей сложности 69 млн рублей на два года запланированы акционерному обществу «Омсктазстройэксплуатация» на строительство газопровода к Федоровке.

Ответственным за реализацию данного мероприятия указано Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.

Ранее публиковались кадры демонтажа устаревших конструкций Омск-Федоровки, возведенных в 80-е гг. прошлого столетия. На их месте в 2028 году появится новая воздушная гавань со взлетно-посадочной полосой протяженностью около 3,2 тыс. метров, ориентированной на прием всех типов средне- и дальнемагистральных самолетов современного образца.

Проектированием занималась компания «Хвоя», тогда как заказчиком строительства Омск-Федоровки выступает холдинг «Аэропорты регионов». По данным на конец августа 2025 года, работы оценивались примерно в 64,6 млрд рублей. Сейчас эта сумма подросла еще почти на 4 млрд рублей.